Радуница в Беларуси: 10 мая в храмах отслужили панихиды, десятки тысяч людей посетили кладбища

Новости Беларуси. День поминовения, или Пасха для усопших. Православные белорусы отмечают Радуницу. Во всех храмах отслужили панихиды, а десятки тысяч людей пришли на кладбища, чтобы почтить память своих родных и близких. На могилах зажигают свечи, прибирают, делятся мыслями с предками. Без внимания не остались и братские могилы. Мемориалы посещали те, чьи бабушки и дедушки отдали жизнь за мирное небо. Многие имена до сих пор остаются в земле – тысячи считаются пропавшими без вести.

В стороне от войны не остался никто. Ее дядя держал оборону, прадед освобождал страну, а тетя оперировала раненых. Это было тогда, в огненных 40-х. А сегодня Наталья Владимировна еще не раз протрет надгробную плиту, поправит вазу с цветами и поздравит с Пасхой.

Наталья Лашук:

Приходим, вспоминаем, молимся. Поздравляем их, «Христос воскресе», они нам мысленно отвечают. Только мы этого не слышим, но они обязательно отвечают.

Навестить предков приехал и Максим Леонидович. Сестра его бабушки во время Великой Отечественной была партизанкой в Минске. Женщина была сильна духом, но здоровье подвело. Туберкулез в 1945 году. До Победы оставались считанные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Кукарека:

Каждый человек должен в определенный день, скажем, раз в год прийти и отдать дань, уважение, поминовение тем предкам, которые жили до него, трудились до него, благодаря которым он и живет на этом свете.

И таких историй тысячи. Их сегодня вспоминают православные белорусы, стоя у надгробия и поправляя бессмертные цветы.

Алла Кравченко:

У меня здесь лежит тетя, маленькая, ей пять лет. Она во время войны попала под бомбежку.

Анна Кныш:

Я убирала сорняки. Дедушка с папой красят забор. И папа украсил намогильную надпись.

Владимир Лемешко, житель агрогородка Озеры:

Вспоминаем всех, молимся за них, чтобы им были отпущены грехи, за которые они, может, не успели помолиться.

В той войне погиб каждый третий житель Беларуси. Кто именно и где захоронен, во многих случаях неизвестно, а пропавшие без вести исчисляются тысячами. Так, в крупнейшем лагере смерти «Тростенец» погибло более 200 тысяч человек. Из пепла восстановлена лишь часть имен.

Людей мучили, расстреливали и сжигали. А после пепел развевали по этому полю. По сути, это кладбище. Без надгробий и имен, одна общая могила, к которой и сегодня несут цветы.

А на месте другого бывшего концентрационного лагеря – Шталаг-352, что в Масюковщине – сейчас ведется поиск останков погибших. Оружие, патроны, награды. Все эти предметы возвращают в историю имена героев. После останки перезахоронят, тем самым подарят родственникам место встречи в Радуницу.

А пока Светлана Лебедевич ухаживает за братской могилой. Здесь покоятся несколько десятков неизвестных солдат. По рассказам старожилов, именно они освобождали деревню от фашистов.

Светлана Лебедевич, житель агрогородка Озеры:

Всегда необходимо поддерживать в надлежащем состоянии памятные места, воинские захоронения. И, конечно, это не единичный случай, постоянно заглядываем сюда, придерживаемся порядка на воинских захоронениях.

Радуница – это традиция, которой уже более двух тысяч лет. Ее главное назначение – это память. Ведь пока мы помним, жива история, а значит и сам человек.