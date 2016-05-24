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Репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 26 мая – движение транспорта будет временно ограничено

24 мая 2016 06:52
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на ограничение движения транспорта.  Из-за  тренировок парада сегодня, 24 мая, в Минске будет закрыт проезд на некоторых участках дорог. Движение всех видов транспортных средств будет поэтапно ограничиваться по маршруту следования колонны.

Таким образом, затруднений на дороге сегодня не избежать на улицах Основателей, Стариновской, Скорины и на внешнем кольце МКАД на участке от улицы Купревича до Партизанского проспекта.

По мере прохождения колонны движение будет возобновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиция ко Дню Независимости также пройдет  26 мая.

Дорожная милиция рекомендует водителям планировать маршрут движения с учетом данной информации.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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