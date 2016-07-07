Автопарк скорой помощи Минска пополнили 40 новых машин

Новости Беларуси. Четыре десятка новых автомобилей пополнили автопарк столичной скорой помощи. Ключи от 19 из них сегодня торжественно передали столичным медикам. Двадцать машин, еще накануне, приступили к работе в городе, сообщили в программе «Столичные подробности».

Новые авто оснащены с учётом всех пожеланий как водителей, так и медиков. В машинах появилась система кондиционирования воздуха, централизованной подачи кислорода, GPS-навигации и видеорегистрации. Автомобили оснащены каталками высокой грузоподъемности, дефибрилляторами и системой искусственной вентиляции лёгких, что позволит значительно повысить качество оказания медицинских услуг.