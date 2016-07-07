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Автопарк скорой помощи Минска пополнили 40 новых машин

07 июля 2016 17:20
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Новости Беларуси. Четыре десятка новых автомобилей пополнили автопарк столичной скорой помощи. Ключи от 19 из них сегодня торжественно передали столичным медикам. Двадцать машин, еще накануне, приступили к работе в городе, сообщили в программе «Столичные подробности».

Новые авто оснащены с учётом всех пожеланий как водителей, так и медиков. В машинах появилась система кондиционирования воздуха, централизованной подачи кислорода, GPS-навигации и видеорегистрации. Автомобили оснащены каталками высокой грузоподъемности, дефибрилляторами и системой искусственной вентиляции лёгких, что позволит  значительно повысить качество оказания медицинских услуг.

# общество # Медицинское оборудование

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