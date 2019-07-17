Ректор «МИТСО» рассказал о новых специальностях, востребованности выпускников и скидках на обучение

Новости Беларуси. Так какие же специальности сегодня самые востребованные? И не повторят ли айтишники судьбу юристов и экономистов? Об этом и не только поговорим с нашим гостем. В студии Новости «24 часа» ректор Международного университета «МИТСО» Владимир Лосев. «Уже поступило более половины заявлений от запланированного набора, хотя приемная кампания только начинается» Илона Волынец, СТВ:

Как проходит вступительная кампания?

Владимир Лосев, ректор Международного университета «МИТСО»:

В нашем Международном университете «МИТСО» приемная кампания 2019 года проходит в плановом порядке. Скажу, что, пусть она только начинается, уже успешно. В качестве хорошей традиции утром в первый день приемной кампании лично ректор университета встречает первого абитуриента. В торжественной обстановке в присутствии символа нашего университета, символа мудрости совы, мы вручаем подарок первому абитуриенту и желаем при всех успешного поступления и хорошей учебы. Мы всем абитуриентам рады. Для тех, кто в первый день подал документы на новую специальность, мы установили скидку 10 % на обучение на первый год учебы. Илона Волынец:

Приятный такой бонус. Владимир Лосев:

Да, конечно.

Илона Волынец:

Так может быть, точно так же нужно встречать и последнего абитуриента – того, кто запрыгнул в последний вагон. Какие самые востребованные специальности? Вы же, наверное, видите и сейчас, куда больше документов подают абитуриенты. Владимир Лосев:

Новые специальности открыты в университете. Это «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». Эта специальность позволяет выпускнику, будучи переводчиком-референтом, работать во всех отраслях экономики. И такая специальность, как «управление информационными ресурсами». Тоже очевидно, что эта специальность будет востребована на рынке труда. Востребованы и такие специальности, как «мировая экономика», «международное право», «менеджмент», «маркетинг», «правоведение» традиционно. Поэтому скажу так: по ряду специальностей уже поступило более половины заявлений от запланированного набора, хотя приемная кампания только начинается. У нас набор в университете будет продолжаться до 4 августа.

«Айтишников много – так же, как и врачей – никогда не будет» Илона Волынец:

Согласитесь ли вы с тем, что есть определенная мода на специальности? Как в свое время это было с экономистами, юристами. Сейчас это, очевидно, айтишники. Но не получится ли так, что те же айтишники останутся без работы? Владимир Лосев:

Мы видим окружающий мир и как широко внедряются во все сферы жизни информационные технологии. Айтишников много – так же, как и врачей – никогда не будет. Илона Волынец:

То есть вы думаете, что мода на эту специальность не пройдет? Владимир Лосев:

Не пройдет. Это скорее даже не мода, а уже востребованность жизни.

Наши выпускники востребованы на рынке труда по всем специальностям Илона Волынец:

Скажите, а выпускники вашего вуза выдерживают конкуренцию с остальными? Тот же БГУИР, БГУ. Владимир Лосев:

Выдерживают и востребованы на рынке труда на самом деле по всем специальностям. Каждый, кто хочет себе найти работу, конечно же, находит по своему желанию. Кто-то может быть и не напрямую в той сфере деятельности, чему он изначально учился. Но, вместе с тем, то же образование менеджера-управленца, экономиста, юриста позволяет работать в любой сфере деятельности.

Новая система ЦТ уже является более гибкой по сравнению с той, которая была ранее Илона Волынец:

В этом году очень много разговоров по поводу новой методики подсчета баллов на централизованном тестировании. Много споров, много и недовольства и от родителей, и от абитуриентов – говорят, что это не совсем объективно. Что говорят в вашем окружении? Владимир Лосев:

Коллеги мои уже это обсуждали неоднократно. Говорят о том, что скорее эта система уже является более гибкой по сравнению с той, которая была ранее. Потому что учитываются не только крайние варианты ответов (правильно, неправильно), но и частично правильные ответы, что позволяет ранжировать знания абитуриентов и тем самым более объективно оценивать уровень их знаний. Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах