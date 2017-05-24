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Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека

24 мая 2017 17:14
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Новости Беларуси. «Песня о Минске». Отчетный концерт юных талантов прошел на большой сцене Белгосфилармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека-1

Учащиеся и выпускники минских школ искусств, лауреаты международных и республиканских конкурсов своим творчествам

признались в любви столице накануне ее 950-летия.

Для зрителей прозвучали лучшие произведения мировой классики.

Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека-4

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Давайте сегодня не будем забывать, что сегодня это образование относится к категории дополнительного. И тот факт, что в нашей стране оно по-прежнему подразумевается не как дополнительное, а как важная составляющая часть взросления молодого человека,

что сохранена сама система художественного образования причем во всех его направлениях.

Наталья Лежнева, директор музыкальной школы №4 Минска:
Для нас это огромная возможность

показать общественности красоту того дела,

которому мы служим, которым мы занимаемся.

Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека-7

Мероприятие стало традицией для учащихся и педагогов столичных школ искусств.

Победители творческих конкурсов получили награды президентского фонда по поддержке талантливой молодежи.

# общество # Молодежь Беларуси

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