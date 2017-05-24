Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека

Новости Беларуси. «Песня о Минске». Отчетный концерт юных талантов прошел на большой сцене Белгосфилармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Песня о Минске». Отчетный концерт юных талантов прошел на большой сцене Белгосфилармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Учащиеся и выпускники минских школ искусств, лауреаты международных и республиканских конкурсов своим творчествам
признались в любви столице накануне ее 950-летия.
Для зрителей прозвучали лучшие произведения мировой классики.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Давайте сегодня не будем забывать, что сегодня это образование относится к категории дополнительного. И тот факт, что в нашей стране оно по-прежнему подразумевается не как дополнительное, а как важная составляющая часть взросления молодого человека,
что сохранена сама система художественного образования причем во всех его направлениях.
Наталья Лежнева, директор музыкальной школы №4 Минска:
Для нас это огромная возможность
показать общественности красоту того дела,
которому мы служим, которым мы занимаемся.
Мероприятие стало традицией для учащихся и педагогов столичных школ искусств.
Победители творческих конкурсов получили награды президентского фонда по поддержке талантливой молодежи.