Ректор Академии музыки: в Беларуси музыкальное образование по-прежнему важная составляющая часть взросления человека

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Давайте сегодня не будем забывать, что сегодня это образование относится к категории дополнительного. И тот факт, что в нашей стране оно по-прежнему подразумевается не как дополнительное, а как важная составляющая часть взросления молодого человека,