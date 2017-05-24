В столице с чиновниками Администрации Президента 24 мая смогли пообщаться жители Фрунзенского района
Новости Беларуси. Рассказать о проблеме и быть услышанным! Выездные приёмы граждан продолжаются в столице. С чиновниками Администрации Президента сегодня смогли пообщаться жители Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обсудить то, что волнует, пришли десятки горожан.
Темы разговора самые разнообразные – от коммунальных проблем, жилищных вопросов и регулирования трудовых отношений до разрешения бытовых споров.
Не упустили возможности рассказать о «наболевшем» в Минске и жители Могилёва.
Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Иногда люди приходят с простыми вопросами: что-то течет, какие-то пчелы бывают заводятся на балконах. Администрация Президента занимается этими мелочными вопросами.
Поставлена задача – поднять уровень работы с обращениями на местах.
А наша цель выездов в регионы – посмотреть, пообщавшись с людьми, как работа ведётся.
Кстати, число обращений в Администрацию Президента сокращается.
Прямые телефонные линии и выездные встречи чиновников городского и районного уровня с жителями помогают решать проблемы на местах.