В столице с чиновниками Администрации Президента 24 мая смогли пообщаться жители Фрунзенского района

Новости Беларуси. Рассказать о проблеме и быть услышанным! Выездные приёмы граждан продолжаются в столице. С чиновниками Администрации Президента сегодня смогли пообщаться жители Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обсудить то, что волнует, пришли десятки горожан. Темы разговора самые разнообразные – от коммунальных проблем, жилищных вопросов и регулирования трудовых отношений до разрешения бытовых споров. Не упустили возможности рассказать о «наболевшем» в Минске и жители Могилёва.

Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

Иногда люди приходят с простыми вопросами: что-то течет, какие-то пчелы бывают заводятся на балконах. Администрация Президента занимается этими мелочными вопросами.