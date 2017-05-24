Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу

Новости Беларуси. Дом детских улыбок. Многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу.
6 детей, мать и отец обживают коттедж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дом детских улыбок. Многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу.
6 детей, мать и отец обживают коттедж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это непросто семья. Для троих маленьких
Сергей и Наталья Подоляк – воспитатели.
Но это формально. Формально и название – «детский дом семейного типа».
Это настоящая семья, где любят, в то время, когда родные мать и отец давно забыли своих детей и променяли их на удовольствия.