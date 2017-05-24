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Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу

24 мая 2017 15:10
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Новости Беларуси. Дом детских улыбок. Многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу.

6 детей, мать и отец обживают коттедж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу-1

Это непросто семья. Для троих маленьких

Сергей и Наталья Подоляк – воспитатели.

Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу-4

Но это формально. Формально и название – «детский дом семейного типа».

Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу-6

Это настоящая семья, где любят, в то время, когда родные мать и отец давно забыли своих детей и променяли их на удовольствия.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Фотофакт

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