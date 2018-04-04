Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас из числа призванных военнообязанных сформирована механизированная бригада, которая расположилась в одном из гарнизонов.

Валерий Сентябрьский, военнообязанный:

Мне уже есть, с чем сравнивать. Я уже не первый раз прохожу военные сборы. И размещение наше, и питание, и обучение, занятия с первого дня – на высочайшем уровне.

Проверку проходит и снятые с хранения вооружение и техника. Военнообязанные учатся вождению боевых машин, стрельбе из артиллерийских орудий, зенитных ракет и систем противовоздушной обороны. В планах – командно-штабные учения с ведением оборонительного боя.