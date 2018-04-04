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Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне

04 апреля 2018 06:28
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас из числа призванных военнообязанных сформирована механизированная бригада, которая расположилась в одном из гарнизонов.

Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне-1

Соединение уже вышло на Борисовский полигон, где подразделения оттачивают согласованность действий.

Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне-4

Валерий Сентябрьский, военнообязанный:
Мне уже есть, с чем сравнивать. Я уже не первый раз прохожу военные сборы. И размещение наше, и питание, и обучение, занятия с первого дня – на высочайшем уровне.

Проверку проходит и снятые с хранения вооружение и техника. Военнообязанные учатся вождению боевых машин, стрельбе из артиллерийских орудий, зенитных ракет и систем противовоздушной обороны. В планах – командно-штабные учения с ведением оборонительного боя.

Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне-7

Обучение и занятия – на высочайшем уровне. Как проходят сборы военнообязанных механизированной бригады на Борисовском полигоне-9

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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