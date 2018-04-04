Пресечь нелегальную продажу сетей. В Беларуси снизились случаи незаконной рыбалки во время нереста

Новости Беларуси. Количество нарушений в сфере рыболовства во время нереста стабильно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы по соблюдению природоохранного законодательства подвели 3 апреля в Минске.

Напомним, с этого времени к ответственности стали привлекаться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица за незаконное изготовление, хранение и нелегальную продажу сетей и сетных орудий.

Сергей Новиков, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Поскольку мы проанализировали количество изымаемых сетей и сетематериалов ежегодно из воды, то мерой упреждающего характера надо не допустить попадание этих сетей в водоемы и водотоки. Было принято решение корректировать законодательство. Это было поддержано на всех уровнях.

Эффект за последние два месяца существенный. Если 60 км сетей сегодня не попадает во время нереста в водоемы и водотоки, то вы сами понимаете, какой это эффект.