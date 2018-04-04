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Пресечь нелегальную продажу сетей. В Беларуси снизились случаи незаконной рыбалки во время нереста

04 апреля 2018 06:47
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Новости Беларуси. Количество нарушений в сфере рыболовства во время нереста стабильно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы по соблюдению природоохранного законодательства подвели 3 апреля в Минске.

Пресечь нелегальную продажу сетей. В Беларуси снизились случаи незаконной рыбалки во время нереста-1

Особый интерес – к практике и первым результатам законодательных изменений, принятых 31 января.

Напомним, с этого времени к ответственности стали привлекаться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица за незаконное изготовление, хранение и нелегальную продажу сетей и сетных орудий.

Пресечь нелегальную продажу сетей. В Беларуси снизились случаи незаконной рыбалки во время нереста-4

Сергей Новиков, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Поскольку мы проанализировали количество изымаемых сетей и сетематериалов ежегодно из воды, то мерой упреждающего характера надо не допустить попадание этих сетей в водоемы и водотоки. Было принято решение корректировать законодательство. Это было поддержано на всех уровнях.

Эффект за последние два месяца существенный. Если 60 км сетей сегодня не попадает во время нереста в водоемы и водотоки, то вы сами понимаете, какой это эффект.

Пресечь нелегальную продажу сетей. В Беларуси снизились случаи незаконной рыбалки во время нереста-7

В целом, спад активности браконьеров за последние годы Госинспекция связывает с новейшим техническим оснащением своих сотрудников, использованием в работе дронов. Также помогает мобильное приложение Госинспекции для оперативных сообщений о нарушениях.

# общество # Охота и рыболовство # Фотофакт # Сергей Новиков

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