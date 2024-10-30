Рекордный урожай кукурузы собрали в Витебской области

Более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса намолотили белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах Минская, Гродненская и Брестская области. Хотя этот сезон выдался непростым, работники АПК справились с трудностями и поставленными задачами. Сельхозпроизводителям витебского региона нынешняя уборочная принесла новые рекорды. На севере страны собрали около 130 тысяч тонн зерна кукурузы. Таких показателей в области добились впервые за всю историю.

Последние гектары царицы полей обрабатывают в агрокомбинате «Юбилейный» Оршанского района. Кукуруза в этом году занимает площадь в 3 тысячи 260 гектаров. Все работы провели вовремя, потому и результат соответствующий. Бункер комбайна наполняется буквально за 10 минут. Уже намолотили 11,5 тысячи тонн. Сейчас главная задача комбайнеров – в срок завершить уборку.

Михаил Гурский, машинист агрокомбината «Юбилейный»: Работаем с утра до позднего вечера. Стараемся каждую минуту. Погода, сами видите, сейчас солнце, через час может и дождь пойти. Урожай в этом году – абсолютный рекорд. Такого еще не было.

Евгений Вацуро, заместитель директора по растениеводству агрокомбината «Юбилейный»: Это результат совместный. Прежде всего это технология. Все сделано вовремя, поэтому и есть результат. Будем стараться и в следующем году получить такой же неплохой урожай, как в этом.

Хорошее подспорье в нынешнем сезоне это современный зерносушильный комплекс. Он уже зарекомендовал себя на жатве. Сейчас до кондиции доводит кукурузу. За час высушивает до 100 тонн.

Александр Медведев, начальник участка доработки и хранения продукции растениеводства агрокомбината «Юбилейный»:

На сегодняшний день переработано на данном зерносушильном комплексе уже более 38 тысяч тонн, высушено зерна. Процесс уборки кукурузы продолжается. Еще приблизительно 3 тысячи тонн зерна мы еще должны высушить.

Хотя позади уже два осенних месяца, работа в полях продолжается. Не все сельхозкультуры еще собраны. Идет уборка сахарной свеклы, накопано более 3,5 миллиона тонн. Также продолжается заготовка травяных кормов.