Не рубить, а купить! Какое наказание грозит за самовольную вырубку ёлок в Беларуси?

Не рубить, а купить! Гослесохрана перешла на усиленную службу в период новогодних праздников. Цель – предотвратить незаконные рубки елей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не проколоться в выборе главного новогоднего атрибута – узнавала Арина Попова.

Вот так, отправившись в лес, можно наломать дров, если покушается на лесной фонд. Но от бдительного контроля гослесохраны не сбежит ни один нарушитель. Чтобы от мест, где растут елочки, не остались одни палки – в стране работает около 200 мобильных групп. В работе сотрудникам лесной охраны помогают специальные фотоловушки. Они установлены во всех лесах страны и фиксируют подозрительную активность.

Андрей Будько, начальник отдела охраны, защиты леса и охотничьего хозяйства Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Сегодня у нас в лесном фонде задействовано более 300 камер фотовидеофиксации, которые отслеживают движение граждан по лесному фонду и позволяют собрать доказательную базу в случае выявления нарушений. К административной ответственности при помощи фотовидеофиксации за год привлекли 270 нарушителей, а за рубку деревьев – всего 1 человек.

Но цифры за 2023 год говорят о том, что расслабляться рано. Всего по стране было изъято 115 незаконно срубленных новогодних деревьев. Хотя большинство белорусов все-таки отправляются за главным новогодним атрибутом на елочные базары. Только в столице их работает больше 60-ти, а в Беларуси порядка тысячи. Ассортимент на любой вкус и кошелек. Цены с 2023 года почти не изменились.

Александр Сипач, сотрудник Пуховичского лесхоза:

Цены умеренные, в основном берут сосну полтора метра, ель новогоднюю – до двух, букеты пенсионеры в основном берут.

Разные виды хвойных, в том числе кадках, чтобы можно было после высадить на дачном участке. Несколько лет назад в продаже появились особые букеты – новогодние. Это еще одна возможность наполнить дом чарующими запахами. Семья Клыгун уделяет особое внимание главной новогодней красавице. Ходить вместе с дочкой Викой по базарам и выбирать ту самую из тысячи по иголкам, объему, запаху – традиция. Предпочитают живую, ведь это залог новогоднего настроения.