Реконструкцию участка дороги «Минск-Мядель» закончат в ноябре: свежие кадры с гигантской стройки

Новости Беларуси. Что происходит на реконструируемом участке автодороги Р58, рассказали в программе «Центральный регион».



Дмитрий Гурбо, начальник отдела технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр»:

Заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Р58 «Минск-Мядель» от 14-го километра до 19-го.

Данный объект входит в состав строительства второй кольцевой.

Это, как бы, 6-ая очередь.

Ввод объекта у нас планируется в ноябре.

То есть, тут уже отделочные работы.