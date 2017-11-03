Реконструкцию участка дороги «Минск-Мядель» закончат в ноябре: свежие кадры с гигантской стройки

Новости Беларуси. Что происходит на реконструируемом участке автодороги Р58, рассказали в программе «Центральный регион».
Дмитрий Гурбо, начальник отдела технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр»:
Заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Р58 «Минск-Мядель» от 14-го километра до 19-го.
Данный объект входит в состав строительства второй кольцевой.
Это, как бы, 6-ая очередь.
Ввод объекта у нас планируется в ноябре.
То есть, тут уже отделочные работы.
Все основные строительные работы уже закончены.
Здесь была выполнена полностью отсыпка земполотна под 1-ую категорию дороги.
Раньше была категория 3-я. Её расширяли под 1-ую категорию: выполнено по две полосы в каждую сторону.
Были выполнены земработы, асфальтобетона здесь порядка 70 тысяч тонн уложено, в объёмах грунта – порядка 640 тысяч кубометров.
То есть, тут большие довольно объёмы работ были.
Учитывая две развязки – здесь и с автодорогой М-14 второй кольцевой.
Работало здесь порядка 500 человек и около 300 самосвалов ежесменно.
Здесь сейчас более комфортные дорожные условия будут. Прослужит – гарантию подрядчик даёт 10 лет, но, по опыту своему знаю, что довольно качественно строим и довольно надолго хватает этих дорог.
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