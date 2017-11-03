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«Мне это приснилось, такого нет нигде в Беларуси»: как предприниматель из Минской области баню на колёсах придумал

03 ноября 2017 20:04
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Новости Беларуси. Как белорус переоборудовал свой трейлер в автобаню, рассказали в программе «Центральный регион». Смотрите в видео, как чудо техники выглядит изнутри.

Михаил Нижник, предприниматель:
Это – кемпинговый прицеп, который переделан под автобаню передвижную. В ней полноценная парильня с комнатой отдыха, душевая кабина, которая уже встроена производителем в это прицеп, своими руками установили печку. 
Идея пришла – мне это приснилось, такого ещё нет ни у кого, нигде в Беларуси. Решил поехать, приобрести прицеп, долгими зимними вечерами занимался, обшивал её вагонкой, утеплял.

Все материалы – как и в стационарных банях: вагонка, фольга.

Всё сделано по правилам, как должно быть. Посетители отзываются хорошо, пар великолепный, можно поддавать, сколько хочешь. 

В основном, пользуются на берегу реки, потому что на контрасте люди испытывают очень положительные эмоции, для организма это хорошо – кровь погонять. Такого нет нигде, только в Скандинавии, но это сделано уже на базе автомобильной, не на прицепе. Туда вложены совсем другие средства.  

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# Автодороги Беларуси

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