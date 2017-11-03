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«Это величайшее историческое событие ХХ века»: на концерт к 100-летию Октябрьской революции в Минске пришла молодежь

03 ноября 2017 18:43
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Новости Беларуси. Праздничный концерт, посвященный столетию Октябрьской революции, в эти минуты проходит в Минске. На праздник пришли представители общественных организаций, трудовых коллективов, присоединилась даже молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним словом, все те, для кого и сегодня актуальны идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей. События осени 1917-го стали одними из самых значимых в XX веке и коренным образом повлияли на дальнейший ход всемирной истории. Вооруженное восстание, взятие Зимнего Дворца, победа социалистической революции. Именно благодаря этим событиям люди получили право на труд, образование, отдых.

«Это величайшее историческое событие ХХ века»: на концерт к 100-летию Октябрьской революции в Минске пришла молодежь-1

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Это величайшее историческое событие ХХ века. В обществе должны превалировать равенство, братство, социальная справедливость. Важно, что в нашей стране не потерян самый важный аспект – социальный, тот, который был во времена СССР. На сегодняшний день это очень важно.

В годы существования Советского Союза День Октябрьской революции был общенациональным праздником. Наша страна – одна из немногих, кто сегодня сохранил традицию празднования. 3 ноября также прошло торжественное гашение марки. Уже завтра аллея из сотни деревьев символично будет высажена во Фрунзенском районе столицы.

# общество # Концерт в Минске # Алексей Сокол

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