«Это величайшее историческое событие ХХ века»: на концерт к 100-летию Октябрьской революции в Минске пришла молодежь

Новости Беларуси. Праздничный концерт, посвященный столетию Октябрьской революции, в эти минуты проходит в Минске. На праздник пришли представители общественных организаций, трудовых коллективов, присоединилась даже молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним словом, все те, для кого и сегодня актуальны идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей. События осени 1917-го стали одними из самых значимых в XX веке и коренным образом повлияли на дальнейший ход всемирной истории. Вооруженное восстание, взятие Зимнего Дворца, победа социалистической революции. Именно благодаря этим событиям люди получили право на труд, образование, отдых.