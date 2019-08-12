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Реконструкцию колонн в доме на Широкой планируют провести за два месяца

12 августа 2019 20:31
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Новости Беларуси. Ремонтные работы в проблемном доме на улице Широкой продолжаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкцию колонн в доме на Широкой планируют провести за два месяца-1

Весной в многоэтажке были обнаружены строительные дефекты.

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Детальное обследование дома показало, что нужно укрепить 11 колонн: 10 из них находятся в подвале, одна – на уровне первого этажа. Особое внимание уделят устранению дефектов конструкции в третьем подъезде и двум в подвале второго подъезда. Строители уже приступили к работам, а реконструкцию планируют провести за два месяца.

Реконструкцию колонн в доме на Широкой планируют провести за два месяца-4

Сергей Щиглевский, заместитель директора ЖКХ Советского района:
Проектной организацией «Оргстрой» было разработано проектное решение по усилению конструкции жилого дома. На данном этапе заключен договор со строительной организацией «Стройтрест № 1», которая в данный момент уже приступила к выполнению работ по усилению конструкции жилого дома.

Если что-то необходимо еще будет усилять, нами будут приняты меры по выполнению данных работ.

Реконструкцию колонн в доме на Широкой планируют провести за два месяца-7

Несмотря на некритическую ситуацию, чтобы избежать дальнейшего разрушения колонн, конструкции усилят металлическими уголками и планками, а также арматурной сеткой по всему периметру.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Щиглевский # Фотофакт

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