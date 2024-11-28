В Минске начались X Белорусские образовательные Рождественские чтения

У православных верующих сегодня начался рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Этот период называют временем внутреннего обновления, церковь призывает настроиться на встречу самого доброго христианского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начало поста знаменует еще одно важное событие – В Минске сегодня дан старт юбилейным – X рождественским чтениям. В нынешнем году их посвятят сразу двум важным темам.

В преддверии 80-летия Великой победы в центре обсуждения – сохранение исторической памяти. Об этом речь шла и на центральной встрече форума – пленарном заседании. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Осмыслить прошлое и определить, как преодолевать возникающие трудности – главная задача участников Рождественских чтений. Важно сохранить ценностные ориентиры у тех, кому предстоит строить наше будущее, опираясь на уроки прошлого.