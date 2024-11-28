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В Минске начались X Белорусские образовательные Рождественские чтения

28 ноября 2024 17:24
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У православных верующих сегодня начался рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Этот период называют временем внутреннего обновления, церковь призывает настроиться на встречу самого доброго христианского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начались X Белорусские образовательные Рождественские чтения-2

В Беларуси начало поста знаменует еще одно важное событие – В Минске сегодня дан старт юбилейным – X рождественским чтениям. В нынешнем году их посвятят сразу двум важным темам.

В преддверии 80-летия Великой победы в центре обсуждения – сохранение исторической памяти. Об этом речь шла и на центральной встрече форума – пленарном заседании. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Осмыслить прошлое и определить, как преодолевать возникающие трудности – главная задача участников Рождественских чтений. Важно сохранить ценностные ориентиры у тех, кому предстоит строить наше будущее, опираясь на уроки прошлого.

В Минске начались X Белорусские образовательные Рождественские чтения-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Наш народ преодолел многие трудности военного и послевоенного периода. Это необходимо и сейчас – единение всех сил общества для общего дела. Очень важно обозначить, чем силен наш белорусский народ, что для него значимо и в чем развитие для нашего народа в будущем.

В Минске начались X Белорусские образовательные Рождественские чтения-6

Выстраиваем совместное «завтра» вместе с другими странами, что подверглись геноциду – это наша общая боль и наша общая сила. Чтения также посвятили 25-летию Союзного государства. Совместные успехи с Россией станут одной из ведущих тем конференций, заседаний, выставок и круглых столов. Все они пройдут в рамках Рождественских чтений до 21 декабря.

# Вениамин # Рождество

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