Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Проблема выбора стоит перед человеком всегда. Перед обществом, перед народом, перед цивилизацией всегда маячит выбор: влево, вправо, куда? В наше время это вопрос часто даже не о выборе пути, а о выживании. И если выбор не делаешь ты, его делают за тебя.
Скажем, мало кто уже вспоминает, что у нью-бандеровских «слуг народа» был «план Б» – и был все то время, пока их Зеленский катался по международным форумам и дул щеки: «Я нормальный мужик, сядь со мной за стол, поговорим!»
Уроки прошлого тем важнее, чем меньше мир на них учится. Читать полностью здесь.
Андрей Муковозчик:
План был прост, нагл, авантюрен и осуществим. Подготовив, по словам самих же украинских лидеров, свою армию по стандартам НАТО, сконцентрировать войска и одним ударом, смяв формирования ДНР и ЛНР, выйти на границы Украины 1991 года. Чисто добежать. И немедленно вступить в НАТО. Чтобы проблема Украины стала проблемой США и всей Европы. И что, думаете, те не взяли бы? Отложили бы мечту доразвалить, додербанить, дожать Россию?
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