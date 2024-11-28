Муковозчик: выключить на пару часов интернет – действительно не цена за спасённую страну

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Проблема выбора стоит перед человеком всегда. Перед обществом, перед народом, перед цивилизацией всегда маячит выбор: влево, вправо, куда? В наше время это вопрос часто даже не о выборе пути, а о выживании. И если выбор не делаешь ты, его делают за тебя.

Скажем, мало кто уже вспоминает, что у нью-бандеровских «слуг народа» был «план Б» – и был все то время, пока их Зеленский катался по международным форумам и дул щеки: «Я нормальный мужик, сядь со мной за стол, поговорим!»