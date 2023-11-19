Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии

Новости Беларуси. «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Град» демонстрировали накануне на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там развернулся настоящий музей под открытым небом, где в экспозиции представили и раритетные экземпляры, которые приближали Победу в Великой Отечественной. Их можно было увидеть в действии во время военно-исторической реконструкции.

На поле боя разыграли эпизод, возвращающий к событиям 1942-го. Именно 19 ноября началась стратегическая контрнаступательная операция под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Роман Тычина:

Мы с сыном – реконструкторы клуба «Солдаты Победы» при историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Участвуем мы практически на каждом мероприятии, проводимом на этом комплексе. Сын, постоянно ездя с нами, тоже решил принять участие.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы показали суть этих боев – окружение маленькое, фланговые обходы, контратаки немцев и противодействие нашей артиллерии бронетехнике вермахта. Проводим День советской армии, День Победы, День Независимости, танковый биатлон, заезды боевых машин, День десантника, День ВДВ 2 августа, День танкиста.