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Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии

19 ноября 2023 08:19
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Новости Беларуси. «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Град» демонстрировали накануне на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии-1

Там развернулся настоящий музей под открытым небом, где в экспозиции представили и раритетные экземпляры, которые приближали Победу в Великой Отечественной. Их можно было увидеть в действии во время военно-исторической реконструкции.

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии-4

На поле боя разыграли эпизод, возвращающий к событиям 1942-го. Именно 19 ноября началась стратегическая контрнаступательная операция под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии-7

Роман Тычина:
Мы с сыном – реконструкторы клуба «Солдаты Победы» при историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Участвуем мы практически на каждом мероприятии, проводимом на этом комплексе. Сын, постоянно ездя с нами, тоже решил принять участие.

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии-10

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы показали суть этих боев – окружение маленькое, фланговые обходы, контратаки немцев и противодействие нашей артиллерии бронетехнике вермахта. Проводим День советской армии, День Победы, День Независимости, танковый биатлон, заезды боевых машин, День десантника, День ВДВ 2 августа, День танкиста.

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии-13

К слову, только за 2023 год на «Линии Сталина» проведено 14 военно-исторических реконструкций. Следующая запланирована на День защитников Отечества – 23 февраля.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла # Фотофакт

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