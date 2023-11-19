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Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником

19 ноября 2023 08:08
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Новости Беларуси. День ракетных войск и артиллерии отмечают в Вооруженных Силах Беларуси 19 ноября. Военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко обратил внимание, что основу огневой мощи нашей армии в настоящее время составляют сложнейшие современные ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы, успешные результаты применения которых белорусские ракетчики и артиллеристы неоднократно показывали в ходе учений и маневров.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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