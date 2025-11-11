Реконструкция трассы Минск – Борисов находится на завершающем этапе

От ямочного ремонта до полной замены асфальтобетонного полотна. На обновление дорог Минской области в 2025 году направлено 85 миллионов рублей. Акцент на комфорт и качество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От ямочного ремонта до полной замены асфальтобетонного полотна. На обновление дорог Минской области в 2025 году направлено 85 миллионов рублей. Акцент на комфорт и качество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Жодино продолжается обновление трассы Р53. Она проходит через город. Автотрафик около 10 тысяч машин, поэтому дорога важна и влияет на комфорт передвижения. Сейчас идет реконструкция проспекта Ленина. Рабочие устанавливают дорожные знаки, светофоры, монтируют ограждения на разделительной полосе.
Это третья очередь, завершить работы планируют к февралю 2026-го. Обновления коснулись также и участка трассы на улице Калиновского. Здесь уже открыли подземный пешеходный переход. Продолжаются работы по обустройству выходов и внутренняя отделка.
Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:
Уже начали подготовительные работы второй очереди реконструкции проспекта Ленина. Начинается от въезда в город Жодино со стороны Минска и до пересечения с улицей 40 лет Октября. Там сейчас проходит вырубка деревьев, кустарников, устройство объездных дорог, вынос инженерных сетей с пятна застройки.
В центральном регионе самая высокая плотность современных скоростных магистралей. Только в Минском районе более 1 600 километров дорог. Основные транспортные артерии из столицы в пределах второй кольцевой сейчас превращают в бетонные. Таким образом увеличивается прочность и срок эксплуатации полотна.