Реконструкция трассы Минск – Борисов находится на завершающем этапе

От ямочного ремонта до полной замены асфальтобетонного полотна. На обновление дорог Минской области в 2025 году направлено 85 миллионов рублей. Акцент на комфорт и качество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино продолжается обновление трассы Р53. Она проходит через город. Автотрафик около 10 тысяч машин, поэтому дорога важна и влияет на комфорт передвижения. Сейчас идет реконструкция проспекта Ленина. Рабочие устанавливают дорожные знаки, светофоры, монтируют ограждения на разделительной полосе.

Это третья очередь, завершить работы планируют к февралю 2026-го. Обновления коснулись также и участка трассы на улице Калиновского. Здесь уже открыли подземный пешеходный переход. Продолжаются работы по обустройству выходов и внутренняя отделка.