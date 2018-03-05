В Беларуси продолжается ликвидация последствий мощного снегопада: кому начало снежной весны доставило немало хлопот?

Новости Беларуси. А в Беларуси продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, который обрушился на страну в конце прошлой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снег шел непрерывно на протяжении нескольких дней, серьезно осложнив ситуацию на дорогах – то и дело образовывались заторы, увеличилось количество ДТП. На уборку снега сейчас брошены более тысячи единиц техники.

У работников коммунальных служб отменны выходные. В расчистке дорог им помогают местные жители и волонтеры. Справиться с последствиями непогоды на улицы городов вышли и местные жители. Полина Козленко признается: предпочитает не ждать помощи, поэтому все выходные провела с лопатой в руках.

Полина Козленко, житель Минска:

Лопату брала у соседа, почистила все возле машины.

За выходные в Минске выпала месячная норма осадков. Более 40 тысяч человек до сих пор устраняют последствия непогоды.

Студенты после занятий начали осваивать навыки профессии не по специальности, с лопатами в руках службу несут военные и милиция.

Марина Малаева, начальник управления Мингорисполкома:

Работы по уборке снега проводились 3 и 4 марта. 5 марта также они продолжаются. Проводится работа уборки снега с территорий, а также очистка кровли зданий.

Рекорд 2018 года был поставлен в Витебской области. Там за выходные выпало до полутора декадной нормы осадков.

Сергей Щипковский, заместитель директора предприятия «Гордормост»:

Привлекались люди с выходных: водители, уборщики территорий. Выводили их пораньше. Люди все с пониманием относятся. В городе работали все.

Последствия снегопада на дорогах устраняло более тысячи единиц техники. Работы продолжаются.

Александр Лучонок, СТВ:

Снегопад хоть и утих, но люди продолжают проводить время с лопатой в руках. Ведь пусть и с небольшими перерывами снег будет идти еще всю следующую неделю.

А вот морозы по прогнозам синоптиков ослабнут. В некоторых регионах страны, например, на юго-западе Беларуси столбик термометра и вовсе подымется до одного градуса тепла.