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Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?

15 августа 2018 17:56
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Новости Беларуси. Уличные музыканты – изюминка или проблема? На горячую линию СТВ обратились жители Гродно, которые утверждают, что некоторых исполнителей нельзя пускать в исторический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-1

От них больше шума, репертуар сомнителен, к тому же молодые люди слишком напористо выпрашивают у прохожих деньги. Всё это не добавляет привлекательности туристическому облику города - безвизовой зоны страны.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-4

Татьяна Кошевник очень эмоционально рассказывает, что в последнее время её жизнь превратилась в кошмар под звуки барабана. Женщина живёт в самом начале пешеходной улицы Советской. И считает, что терпеть некоторых уличных музыкантов – слишком высокая цена за проживание в историческом центре.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-7

Татьяна Кошевник, житель Гродно:
Во-первых, посмотрите на этих людей. Они все без определённого места работы, учёбы. Они все здесь спиваются.

Гродненка не раз видела, как парень с шапкой в руках настойчиво выпрашивает у прохожих деньги, чуть ли не в кошелёк сам лезет. Татьяна уже и милицию вызывала, и обращалась к местной власти, но музыканты продолжают петь и играть прямо под окнами.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-10

Конфликт в центре города разрастался. Но общий язык найти всё же удалось. Молодые люди пообещали легализовать свой статус уличных музыкантов.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-13

Галина Буро, СТВ:
Несколько лет назад зародилась идея превратить пешеходную улицу Советскую в настоящий гродненский Бродвей. Толчок этому дал ещё и безвизовый режим. В итоге исторический центр зазвучал. Что положило начало столкновению интересов.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-16

В итоге мнения разделились. Одни говорят, что на старинную брусчатку надо пускать только людей с музыкальным образованием и качественным репертуаром, другие возражают: тогда теряется сам смысл уличного искусства.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-19

Александр Войтулянис, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома:
Если музыкант прекрасно выступает, поёт песню – это замечательно, но если люди бегают с шапкой и пристают к прохожим – это совершенно не вяжется с прекрасным искусством.

Олег Понамарёв на Советскую приходит каждый день. Парень самоучка. Но репертуар обширный – любимые всеми хиты.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-22

Где разрешено играть, молодой человек узнал в горисполкоме. Там же получил разрешение на выступления. Оно бесплатное. Говорит, в день зарабатывает не так много – это скорее зов души.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-25

Олег Понамарёв, уличный музыкант:
Обобщают люди всё, что здесь остались одни алкаши и больше никого нет.

Быть или не быть гродненскому Бродвею. Возможно, вопрос не в этом, а в соблюдении элементарных правил поведения в общественных местах. Тогда и местные жители будут рады, и туристы смогут насладиться атмосферой уютного и музыкального сердца Гродно.

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?-28

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# Музыкальное искусство # общество # Татьяна Кошевник # Александр Войтулянис # Олег Понамарёв # Фотофакт

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