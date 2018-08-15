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За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел

15 августа 2018 18:25
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Новости Беларуси. Дом на улице архитектора Заборского потихоньку превращается в хостел. Историческое здание находится за домом «У Троицкого», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел-1

За достаточно высоким забором трудятся строители и работает техника. Пока только очищают территорию внутри и обновляют каркас. В будущем гостиница эконом-класса будет включать 23 номера и сможет одновременно принять более 100 постояльцев. Номера рассчитаны на проживание от 1 до 8 человек. На первом этаже запроектирована гостиная с кухней, на втором – сауна, а на третьем – спортивные тренажеры. Закончить работы обещают в начале 2019 года.

# Гостиницы Минска # общество # Фотофакт

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