За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел

За достаточно высоким забором трудятся строители и работает техника. Пока только очищают территорию внутри и обновляют каркас. В будущем гостиница эконом-класса будет включать 23 номера и сможет одновременно принять более 100 постояльцев. Номера рассчитаны на проживание от 1 до 8 человек. На первом этаже запроектирована гостиная с кухней, на втором – сауна, а на третьем – спортивные тренажеры. Закончить работы обещают в начале 2019 года.