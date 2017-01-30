Новости Беларуси. Реконструкция набережной Свислочи идет с опережением графика на полгода. Масштабный объект в центре Минска введут раньше запланированного срока.

На левом берегу от улицы Богдановича до Острова слез сейчас уже приступили к основной работе. Сейчас здесь прокладывают новые инженерные сети. Уже завершено устройство свай и укреплены откосы. Участок набережной длиной 370 метров восстановят в первом полугодии. Строители на этой площадке работают по продленному графику до 18, а то и до 20 часов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Глеб Пасюта, главный инженер подрядной организации:

Заканчивается вынос сетей водоснабжения, отопления и подготавливается фронт работ для устройства пешеходной набережной. Расчетный срок службы набережной – 50 лет. Соответственно, все то, что предусмотрено проектом, используется в соответствии с ним. И материалы, и технологии, конструкции.

Дальше дело за устройством основания под мощение пешеходной части набережной. Согласно технологии, сначала уложат щебеночный и песчаный слои, а уже затем – железобетонные конструкции и тротуарную плитку. Параллельно здесь приступят и к строительству подпорных стен, пандусов и лестниц.