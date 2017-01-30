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Строительство в Минске – что построят в 2017 и куда уходят деньги: подсчитали в «Большом городе»

30 января 2017 17:27
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Новости Беларуси. Минск – быстро развивающийся город. За последние десятилетия белорусская столица стремительно прирастает жителями. По официальным данным сейчас в городе живет чуть менее 2 миллионов человек. Вместе с ними развивается и городская инфраструктура: детские сады, школы, торговые центры и, конечно же, жилье.

Однако ситуация такова, что вот так стремительно и бесконтрольно расти, в том числе и за счет приезжих, Минск позволить себе… может. И новый генеральный план, немного скорректированный в конце 2016 года, эти нюансы учел.

Если говорить просто, то строить жилье в Минске теперь будут меньше и сделают акцент на развитие городов-спутников.

Строительство в Минске – что построят в 2017 и куда уходят деньги: подсчитали в «Большом городе»-1

Но это отнюдь не значит, что в столице останавливается строительство вовсе. Наоборот, новые спортивные центры, школы, дороги – все это будет, и уже совсем скоро. Так предусмотрено инвестиционной программой Минска. Каждый год ее утверждают депутаты Мингорсовета.

Фактически, это план расходов на строительство тех или иных объектов столицы.

На все, что происходит в «Большом городе», нужны деньги. Где и откуда их взять, куда и как правильно их распределить – об этом расскажет наш гость, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Васильевич Гуриненко.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт # Дмитрий Гуриненко # Наталья Михайлик

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