Строительство в Минске – что построят в 2017 и куда уходят деньги: подсчитали в «Большом городе»

Новости Беларуси. Минск – быстро развивающийся город. За последние десятилетия белорусская столица стремительно прирастает жителями. По официальным данным сейчас в городе живет чуть менее 2 миллионов человек. Вместе с ними развивается и городская инфраструктура: детские сады, школы, торговые центры и, конечно же, жилье.

Однако ситуация такова, что вот так стремительно и бесконтрольно расти, в том числе и за счет приезжих, Минск позволить себе… может. И новый генеральный план, немного скорректированный в конце 2016 года, эти нюансы учел.