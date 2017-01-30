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Лучших журналистов Минска 2016 года наградили 30 января: среди лауреатов – три представителя СТВ

30 января 2017 17:37
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Новости Беларуси. Лучшие за минувший год. 30 января в Национальном академическом Большом театре оперы и балета наградили журналистов, которые, по мнению представителей Минского городского исполнительного комитета и Совета депутатов столицы, стали лучшими. Среди награжденных и наши коллеги. Ольга Сахарова – автор и ведущий программы «Минск и минчане», а также заведующая отделом программы «Столичные подробности» Екатерина Забенько и корреспондент Оксана Семашко.

Ольга Сахарова, автор и ведущий программы «Минск и минчане»:
Подводя итоги Года культуры, на этом Год культуры не заканчивается. Потому что и в самом деле каждый наш эфир, каждую недели мы рассказываем и знакомим наших телезрителей с культурными событиями, в том числе столицы.

Екатерина Забенько, заведующий отделом «Столичные подробности»:
От Минска, от Мингорисполкома, от Мингорсовета награды получать очень приятно, потому что тебя признают там, где ты родился. А что может быть приятнее.

Оксана Семашко, корреспондент отдела «Столичные подробности»:
Это наша общая награда. Наших зрителей, конечно же, огромной команды телеканала СТВ.

Наши коллеги в любую погоду в режиме 24 на 7 следят за дыханием и пульсом столицы и рассказывают вам самые интересные новости о родном городе.

# общество # Екатерина Забенько # Телевидение в Беларуси # Ольга Сахарова # Оксана Семашко

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