Лучших журналистов Минска 2016 года наградили 30 января: среди лауреатов – три представителя СТВ

Новости Беларуси. Лучшие за минувший год. 30 января в Национальном академическом Большом театре оперы и балета наградили журналистов, которые, по мнению представителей Минского городского исполнительного комитета и Совета депутатов столицы, стали лучшими. Среди награжденных и наши коллеги. Ольга Сахарова – автор и ведущий программы «Минск и минчане», а также заведующая отделом программы «Столичные подробности» Екатерина Забенько и корреспондент Оксана Семашко.

Ольга Сахарова, автор и ведущий программы «Минск и минчане»:

Подводя итоги Года культуры, на этом Год культуры не заканчивается. Потому что и в самом деле каждый наш эфир, каждую недели мы рассказываем и знакомим наших телезрителей с культурными событиями, в том числе столицы.

Екатерина Забенько, заведующий отделом «Столичные подробности»:

От Минска, от Мингорисполкома, от Мингорсовета награды получать очень приятно, потому что тебя признают там, где ты родился. А что может быть приятнее.

Оксана Семашко, корреспондент отдела «Столичные подробности»:

Это наша общая награда. Наших зрителей, конечно же, огромной команды телеканала СТВ.

Наши коллеги в любую погоду в режиме 24 на 7 следят за дыханием и пульсом столицы и рассказывают вам самые интересные новости о родном городе.