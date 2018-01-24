«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии

Новости Беларуси. Дети из Сирии, которые отдыхают в «Зубренке» получили подарки от имени Президента нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 145 ребят вот уже почти 10 дней проходят оздоровление на берегу Нарочи. Как им отдыхается, интересовались высокопоставленные гости из столицы: вице-премьер и министр образования. Как прошла встреча?

К визиту столь представительной делегации дети подготовились основательно. Ребята из Сирии и Беларуси на площади Дружбы (что символично) гостей поприветствовали особым «зубрятским» способом с шарами и конфетами. Вице-премьер и министр образования посмотрели, как в центре «Зубренок» отдыхают дети. У ребят была возможность задать гостям вопрос. Здесь организовали настоящую пресс-конференцию. Среди вопросов были и достаточно серьезные, например, о сотрудничестве стран в гуманитарной и образовательной сферах. Также были вопросы попроще, вице-премьера спросили, кем он мечтал стать в детстве, он ответил, что следователем. Ребята из Арабской Республики подарили заместителю премьер-министра Беларуси сувенир, сделанный своими руками во время отдыха. Василий Жарко, в свою очередь, вручил сирийским детям новогодние подарки от Президента Беларуси.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Они побывали уже в наших вузах, побывали в Национальном олимпийском комитете, в «Минск-Арене», они посетили МАЗ, БелАз. В программе посещение Белорусской атомной станции, побывали в наших музеях. Они знакомятся с нашей страной. Им повезло, что они попали в нашу зимнюю сказку, в морозы. Как мы говорим, народы дипломатии, она работает. Дети друг с другом знакомятся. Были в наших вуза, в наших вузах уже учится часть детей, студентов из Сирийской Арабской Республики. Я думаю, что они, когда увидели, сейчас мы с ними побеседуем, часть из них также приедет на учебу к нам, останутся хорошие впечатления.

Амар Файят:

Мне очень понравилось в Беларуси, тут так красиво. Больше всего меня восхитил снег, у нас не бывает такой погоды. Санаторий очень современный, хорошо оборудован. А еще порадовало чувство команды между белорусскими и сирийскими детьми. Мы чувствуем любовь на вашей земле.

Айя Садык:

Природа – одно из самых ярких впечатлений. Увидеть снег было очень здорово, еще запомнились музеи. Это счастье для меня провести здесь время, познакомиться с белорусскими детьми. Я даже выучила несколько слов: «Привет», «спасибо», «пока». 145 ребят разных возрастов из Сирии находятся на оздоровлении в Беларуси вторую неделю. Они уже успели посетить Минский дельфинарий, Национальный художественный музей, некоторые белорусские вузы. Большинство детей из теплой страны у нас впервые увидели снег. Отметим, что эти дети одаренные. Но все они, так или иначе, пострадали от войны, раздирающий Арабскую Республику.