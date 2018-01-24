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«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии

24 января 2018 12:22
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Новости Беларуси. Дети из Сирии, которые отдыхают в «Зубренке» получили подарки от имени Президента нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 ребят вот уже почти 10 дней проходят оздоровление на берегу Нарочи. Как им отдыхается, интересовались высокопоставленные гости из столицы: вице-премьер и министр образования. Как прошла встреча?

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-1

К визиту столь представительной делегации дети подготовились основательно. Ребята из Сирии и Беларуси на площади Дружбы (что символично) гостей поприветствовали особым «зубрятским» способом с шарами и конфетами.

Вице-премьер и министр образования посмотрели, как в центре «Зубренок» отдыхают дети. У ребят была возможность задать гостям вопрос. Здесь организовали настоящую пресс-конференцию. Среди вопросов были и достаточно серьезные, например, о сотрудничестве стран в гуманитарной и образовательной сферах. Также были вопросы попроще, вице-премьера спросили, кем он мечтал стать в детстве, он ответил, что следователем. Ребята из Арабской Республики подарили заместителю премьер-министра Беларуси сувенир, сделанный своими руками во время отдыха. Василий Жарко, в свою очередь, вручил сирийским детям новогодние подарки от Президента Беларуси.

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-4

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Они побывали уже в наших вузах, побывали в Национальном олимпийском комитете, в «Минск-Арене», они посетили МАЗ, БелАз. В программе посещение Белорусской атомной станции, побывали в наших музеях. Они знакомятся с нашей страной. Им повезло, что они попали в нашу зимнюю сказку, в морозы. Как мы говорим, народы дипломатии, она работает. Дети друг с другом знакомятся. Были  в наших вуза, в наших вузах уже учится часть детей, студентов из Сирийской Арабской Республики. Я думаю, что они, когда увидели, сейчас мы с ними побеседуем, часть из них также приедет на учебу к нам, останутся хорошие впечатления.

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-7

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-9

Амар Файят:
Мне очень понравилось в Беларуси, тут так красиво. Больше всего меня восхитил снег, у нас не бывает такой погоды. Санаторий очень современный, хорошо оборудован. А еще порадовало чувство команды между белорусскими и сирийскими детьми. Мы чувствуем любовь на вашей земле.

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-12

Айя Садык:
Природа – одно из самых ярких впечатлений. Увидеть снег было очень здорово, еще запомнились музеи. Это счастье для меня провести здесь время, познакомиться  с белорусскими детьми. Я даже выучила несколько слов: «Привет», «спасибо», «пока».                                                       

145 ребят разных возрастов из Сирии находятся на оздоровлении в Беларуси вторую неделю. Они уже успели посетить Минский дельфинарий, Национальный художественный музей, некоторые белорусские вузы. Большинство детей из теплой страны у нас впервые увидели снег. Отметим, что эти дети одаренные. Но все они, так или иначе, пострадали от войны, раздирающий Арабскую Республику.

«Больше всего меня восхитил снег». Чем ещё запомнилась Беларусь ребятам из Сирии-15

Беларусь принимает сирийских детей второй раз. В августе 2017 ребята помладше также были на оздоровлении в «Зубренке». Тогда они даже встретились с главой государства. Александр Лукашенко на той встрече предложил разработать программу оздоровления и учебы сирийских детей в нашей стране.

Сирийские дети совсем скоро вернутся на родину. «Зубренок» уже летом 2018 примет очередную смену ребят из Сирии. А всего до конца 2018 года у нас на оздоровлении побывает полтысячи человек из Арабской Республики.

# общество # Василий Жарко # Фотофакт # Детские лагеря в Беларуси # Амар Файят

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