Реконструкция боев советской армии с войсками Вермахта прошла на «Линии Сталина»

Новости Беларуси, Минская область. В воздухе висит запах пороха, изредка доносятся пулеметные очереди...

Сейчас из-за холма начнет свое наступление взвод Красной армии. Они пока еще не знают, что на этом рубеже их уже поджидает моторизованный корпус Вермахта.

Примерно тоже самое происходило и тогда, в 1944. С той лишь разницей, что участников сражения было в десятки раз больше.

Сергей Чучвага, руководитель военно-исторического клуба:

Люди, которые занимаются реконструкцией, с полной ответственностью стараются показать именно те действия, которые действительно были.

В ожидании сражения советские солдаты курят самокрутки и заряжают винтовки образца 1891 года. По ту сторону фронта офицеры СС пытаются завести бронетранспортер.

Историческая достоверность здесь во всем: от кирзовых сапог и бушлатов до знаменитой «Катюши». Единственное, что не соответствует духу времени, – погода. Зима в 1944 выдалась особенно суровой.

Участница реконструкции:

На каждого бойца по три медсестры.

Немца одного задушила. Это уже хорошо.

У инженера-строителя Александра сегодня непривычная для его профессии задача – разрушить и подавить с фланга все средства обороны противника. И вообще большинство из участников реконструкции к военному делу не имеют никакого отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр, участник реконструкции:

Очень сильно цепляет это. Начинаешь понимать, как нашим дедам было тяжело, начинаешь осознавать это. И, пройдя 100 метров, пули не свистят, но все равно вживаешься в эту роль. Тяжело им было.

Вслед за залпами Великой Отечественной на полигоне начинается новый бой. Многим зрителям он напомнил о печальных событиях Афганской войны. Бойцы спецназа освобождают захваченный душманами блокпост.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Эти реконструкции, по сути дела, показывают истинное положение атаки, борьбы. Война – это всегда страшно, всегда нехорошо. Но ее должны делать настоящие мужчины.

На контрнаступление советских войск военными реконструкторами по сценарию было отведено полчаса. В действительности же победу под Радашковичами наша армия одержали лишь спустя несколько дней кровопролитных сражений.