Новый хирургический корпус Горецкой больницы принимает новейшее медоборудование

Новости Беларуси, Могилевская область. Рабочее место акушера-гинеколога: новая аппаратура и компьютерная техника. Нина Николаевна в акушерском отделении проработала почти 40 лет. Говорит, что раньше о таком оборудовании и не мечтали. Новый аппарат не только диагностирует заболевание. В зависимости от сложности проблемы пациента, сразу же может провести и лечение. Подобное устройство сегодня есть только в одной минской поликлинике.

Нина Быкова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Горецкой центральной районной больницы:

Аппарат этот у нас уникальный. Он позволяет делать много новых манипуляций, которые мы раньше не делали. Это будет сокращать лечение женщин.

По высшему классу укомплектованы реанимационный и операционный блоки. Здесь можно не только провести операцию любой сложности. На вооружении хирургов – ультразвуковой гармонический скальпель. Он позволяет проводить надрезы без единой капли крови.

Виктор Карпович, заведующий отделением лучевой диагностики Горецкой центральной районной больницы:

Все с нетерпением ждут работы на новом оборудовании. Современные технологии позволят более качественно и быстро работать всем специалистам системы здравоохранения.

О пациентах здесь тоже позаботились. Одних только палат почти в два раза больше, чем в старом отделении. Добавилось и рабочих блоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жилина, старшая медицинская сестра операционного блока Горецкой центральной районной больницы:

Раньше у нас было две операционных, плановая и экстренная. Теперь их три. Плюс санитарные пропускники и много подсобных помещений. Комнаты для персонала. Очень удобно.

Татьяна Кривицкая, главная медицинская сестра Горецкой центральной районной больницы:

С вводом в строй нового корпуса у нас смогут лечиться жители Дрибинского, Шкловского, Мстиславского районов. Нашим жителям не нужно будет ездить в диагностические учреждения Могилева.

Деньги на этот многомиллиардный проект выделены из республиканского и областного бюджетов. Хирургический корпус соединен с поликлиникой и больницей. В ближайшее время здесь будет все компьютеризировано, даже карты больных и те будут в электронном виде. Первых пациентов в новом хирургическом корпусе примут уже на следующей неделе.