В Бресте для слепых и слабовидящих людей волонтеры книги приносят на дом

Новости Беларуси. Брестская библиотека для слепых и слабовидящих людей расширяет круг своих читателей. Волонтеры приносят литературу людям с ограниченными возможностями домой.

Несколько раз в неделю рабочее утро Людмила Валюшко начинает с обхода своих читателей. Люди, которые ограничены в возможностях, уверена опытная библиотекарь, как никто другой нуждается во внимании и хорошей книге.

Для многих пожилых людей социальные работники и волонтеры – частые гости, собеседники и друзья. Нина Петровна Власова всегда ждет их с нетерпением.

Нина Власова:

Работники библиотекари – частые гости. Стоит только позвонить, но бывает и без звонка сами приходят, новое несут. Люблю читать Житие Святых.

В брестскую библиотеку для слепых и слабовидящих людей за книгой обращаются более 700 читателей. Здесь даже организуют выезды на предприятия и в сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Божуль:

Это для меня реабилитация социальная и психологическая. Получаю общение, которого не хватает среди здоровых людей.

Он приходит к таким же людям и общается. Получает вдохновение.

Наталья Средняк:

Всю жизнь работала с книгой, больше 30 лет в книжной торговле. И без книг я не представляю свою жизнь. Но три года назад получила группу по зрению и не могу читать, тяжело. Без этих книг не представляю своего существования на данный момент.

В этой библиотеке есть и привычные печатные экземпляры. Но все же большей популярностью пользуются аудио- и рельефные книги Брайля.

Людмила Валюшко, заведующая Брестской специальной библиотекой №12:

У нас есть формат книги системы Брайля. Она напечатана рельефно-точечным шрифтом. Те, кто не слышит, не может воспользоваться озвученной литературой, могут только пользоваться системой Брайля.

Общий фонд насчитывает порядка 7000 различных изданий, которые ютятся в двух комнатках площадью чуть более 30 квадратных метров. Работники и читатели уверены, что в год книги их библиотека получит долгожданную новую прописку.