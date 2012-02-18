Сретенские образовательные чтения в Витебске впервые транслировались в Интернете

Новости Беларуси, Витебск. Азам религии в этой витебской школе на факультативах учат священнослужители. Это первый класс с православным уклоном, который в качестве эксперимента сформировали 10 лет назад.

Екатерина Амельченко, ученица витебской СШ № 10:

Рассказывают о праздниках, таинствах, традициях, обычаях православной церкви, помогают постичь тайны.

Белорусская православная церковь все больше интегрируется в сферу образования. Традиционные Сретенские чтения в Витебске – своеобразный мастер-класс для преподавателей.

Полина Новикова, председатель Центра православного просвещения Преподобной Ефросиньи Полоцкой:

Нельзя надеяться, что плоды мы можем получить завтра. Но, тем не менее, мы можем уже сегодня зародить то зерно, которое, мы надеемся, возрастет в душе наших воспитанников.

Впервые в этом году Сретенские чтения вышли в Интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямую трансляцию конференции можно было наблюдать в режиме-онлайн. А некоторые докладчики выступали дистанционно – выходя на связь по скайпу.

Андрей Кузнецов, преподаватель Московского государственного университета им. М. Ю. Ломоносова:

Создадим в Интернете достойную информационную среду, в которой молодые люди могли бы получать правильную точную информацию о жизни.

Петр, епископ, викарий Витебской епархии:

Человеческое общение и любовь должны господствовать даже в цифровых технологиях и в современном, XXI веке.

И в мире реальном, и в виртуальном основная миссия церкви – по-прежнему просвещение. В Витебске уже разработали православные образовательные программы даже для дошколят. Например, букварь, напечатанный по заказу местной Епархии. Вместе с алфавитом здесь поучительные притчи и рассказы из Священного Писания.