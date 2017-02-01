Новости Беларуси. Реконструкция автодороги М10 начнется во втором полугодии 2018 года. Это пилотный для Беларуси проект государственно-частного партнерства. В его реализации принимают участие консультанты Европейского банка реконструкции и развития.

Закон о государственно-частном партнерстве вступил в силу в середине 2016 года. В настоящее время готовятся к реализации еще три проекта. В Гродненской области построят онкодиспансер, а в столичном регионе возведут несколько дошкольных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министр экономики Республики Беларусь:

В рамках Евразийской экономической комиссии с нашими казахскими коллегами мы вышли на типовой проект, на три страны (Россия, Казахстан и Беларусь) по строительству больницы неотложной скорой помощи. То есть, возможно, даже с привлечением средств Евразийского банка.

Возвести объекты планируют к 2020 году.

Тем временем в планах депутатов – доработать законодательство в этой сфере. Такая необходимость возникла в ходе реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства. В том числе нужно усовершенствовать финансовые инструменты, упростить механизмы привлечения инвесторов.

Владимир Щепов, председатель постоянно комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Закон о государственно-частном партнерстве не в полной мере учитывает механизмы финансирования с привлечением крупных международных финансовых организаций. Поэтому здесь есть определенные моменты. Ставятся вопросы по защите частного партнера при реализации проектов.

Александр Швец, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Мы можем идти более быстрыми шагами через принятие специального законодательства. Возможность более ускоренного решения этих предпроектных работ, проведение этих мероприятий по поиску и заключение договоров со стратегическим инвестором по отношению как с общеинвестиционным климатом. И наша задача не просто привлекать инвестиции, а привлекать инвестиции на инфраструктурные проекты с привлечением более современных технологий.

Учитывать при разработке изменений будут и международный опыт.

В овальном зале для обсуждения перспектив государственно-частного партнерства в нашей стране 1 февраля собрались депутаты, чиновники, представители заинтересованных ведомств и организаций. Такая форма взаимодействия бизнеса и государства, как ожидается, позволит привлечь инвестиции в социальную сферу и инфраструктурные проекты.