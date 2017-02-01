Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запаса

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах проходит масштабная проверка уровня боевой готовности. Она затронет в общей сложности около 30 воинских частей, подразделений, а также системы противовоздушной обороны.

1 февраля начался призыв военнослужащих запаса. На сборы будет призвано три тысячи человек. На протяжение нескольких недель они будут вспоминать военное дело, то, чему учились во времена срочной службы – стрелять, управлять танками, БМП, ходить в наряды. Накануне им вручили повестки из военкоматов и прямо с призывного пункта они направятся в воинские части.

Сергей Беловежский, военнослужащий запаса:

Хоть армию вспомнить, тревоги, подъемы, пострелять. Почему нет? Сейчас в Борисов поеду, в Печах когда-то служил, еще при Советском Союзе. Посмотрим, что изменилось.

Дмитрий Коваленко, военнослужащий запаса:

Воздушно-десантные войска дали определенную закалку. И поэтому на сегодняшний день всегда готов, всегда в строю.

Дмитрий Беленков, военнослужащий запаса:

Для каждого мужчины, возможно, это та школа, которую нужно пройти. Желательно не в таком широком объеме, как в молодости, но вспомнить, я думаю, надо.

Комплексная проверка Вооруженных Сил в таком масштабе проводится в Беларуси впервые. Ее сложность заключается в зимних условиях. Это позволит на деле проверить способность воинских формирований готовность выполнения задКомплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запасаач по усилению обороноспособности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.