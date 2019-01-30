Реконструируют фонтан на Свердлова, расширят площадку у стены Цоя. Как обновят скверы около стадиона «Динамо»

До самого обсуждаемого события года осталось совсем немного. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Но Беларусь уже давно готовится ко встрече гостей со всего мира. Город продолжают благоустраивать, наводят лоск и на спортивных площадках, развивают инфраструктуру. Ведь в стране ожидается настоящий туристический бум. А в ближайшее время приступят к реконструкции четырёх скверов недалеко от стадиона «Динамо».

В планах у проектировщиков начать работы по благоустройству зелёных зон уже в апреле. Первые изменения коснутся сквера на пересечении улиц Ульяновской и Свердлова. Концепция останется прежней, но добавят современных элементов.

У фонтана будет произведена замена форсунок, а сама облицовка чаши будет выполнена из хромированного металла.

Светлана Бондаренко, начальник ПТО ГП «Гордорстрой»: Меняется отделка бортиков на архитектурный шлифованный бетон. Мощение будет осуществляться частично крупноформатной плиткой, с формированием декоративных полукругов в зоне отдыха.

Согласно плану, прилегающая к ней площадка будет расширена. На месте вытоптанных тропинок появится плитка. Преобразится лестница, ведущая на набережную – её дополнят пандусом. Зоны отдыха окружат ещё одну достопримечательность сквера – камень ООН.

Концепция реконструкции сквера в границах улиц Свердлова и Кирова очень тесно переплетена с другим проектом: застройкой многофункционального комплекса. Все малые архитектурные формы будут выполнены в одной стилистике. Тротуары украсит крупноформатная плитка, а всех жителей и гостей столицы порадуют новыми пешеходными дорожками и зонами отдыха.

Светлана Бондаренко:

Сквер на пересечении улиц Кирова и Ленина. Существующие лестницы будут переустроены. Будет произведена замена на гранитную облицовки цветочниц вдоль этих лестниц. Отделка предусмотрена бетонными блоками.

Подрядчиком проекта по благоустройству выступит государственное предприятие «Гордорстрой». В планах завершить все работы по реконструкции уже в мае, а в течение июня намечено высадить не менее 155 тысяч цветов.