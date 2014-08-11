Река Неман обмелела до опасного минимума

Новости Беларуси. Минусы аномального плюса. В Гродно из-за жары бьют тревогу. Река Неман уже обмелела до опасного минимума. Уже больше недели уровень воды держится ниже критической отметки в 45 см. Если в ближайшие дни не пройдут дожди, под угрозой окажется работа Гродненской ГЭС, расположенной выше по течению.

Вот уже пятый день капитан и помощник гродненского теплохода «Ольга Соломова» с утра обсуждают не маршрут, а профилактические работы на судне. Из-за небывалой жары Неман на столько обмелел, что корабль просто не может сдвинуться с места. Речной порт терпит серьёзные убытки: в отпускной сезон желающих совершить водную прогулку хоть отбавляй. За рейс теплоход перевозил до 80 человек, а в выходные дни судно выходило на маршрут по нескольку раз.

Владимир Дедюль, капитан теплохода «Ольга Соломова»:

Осадка нашего теплохода, если загружено 80 человек, то 60 см. Для безопасного плаванья, надо чтобы под килем было ещё 15 см. То есть уровень воды 75 см у нас минимальный должен быть. Самим обидно, что лето, тепло, желающих много, а рейсов совершить как бы и не можем.

За перепадами уровня воды в реке внимательно следят работники гидрологического поста. Дважды в день делают замеры. Есть и автоматические приборы, которые записывают показания в режиме онлайн. Однако, уже несколько дней на графике только сплошная прямая. Вода опустилась ниже критического уровня, на котором установлены датчики.

Чтобы понять, что река обмелела, не нужно быть специалистом. Прямо в черте города на Немане появились каменные перекаты.

Юрий Карнелович, СТВ:

При обычном уровне воды в Немане, на этом месте можно было увидеть лишь небольшую отмель. Сегодня здесь появился целый остров, размером почти с футбольное поле.

Пока последствия от снижения уровня воды в реке минимальные. Последний городской водозабор на Немане закрылся ещё несколько лет назад. Но если ситуация продолжит ухудшаться, то под угрозой окажется работа Гродненской ГЭС, расположенной выше по течению.

Светлана Березина, начальник отдела гидрологии ГУ «Гроднооблгидромет»:

Дожди были непродолжительные и влаги в почве оказалось недостаточно. Исторически считается минимальный уровень в летний период 23 см, он наблюдался в сентябре 2002 года. Но так длительно он не держался как в этом году. Для того же, чтобы уровень поднялся, необходимы не кратковременные ливневые дожди, а продолжительные.

Правда, у синоптиков всё же есть обнадёживающие прогнозы. С 12 августа в регионе начнутся проливные дожди, которые будут идти на протяжении нескольких дней. Не исключено, что уже к выходным теплоход «Ольга Соломова» выйдет на свой привычный маршрут, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.