В Великобритании ищут упавший с неба бриллиант стоимостью 20 тысяч долларов

Новости Великобритании. Британская ювелирная компания пошла на необычный пиар-ход для привлечения внимания к своему бренду. С высоты в 30 километров был сброшен бриллиант, стоимостью 20 тысяч долларов.

Сотрудники компании прикрепили к воздушному шару GPS-датчик и с точностью до 10 километров смогли установить место падения драгоценного камня.

Он приземлился в районе деревни Ли. Теперь дело за искателями сокровищ.

Компания уверяет: бриллиант возвращать не придется.

Представители ювелирной компании:

Если вы найдете бриллиант, то сможете оставить его себе. Никаких налогов или пошлин. Камень будет вашим.

Несколько лет назад французский режиссер Люк Бессон устроил пиар-акцию собственного фильма «Дом».

Как это было, и чем картина поразила общественность? Смотрите видео.