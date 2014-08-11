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В Великобритании ищут упавший с неба бриллиант стоимостью 20 тысяч долларов

11 августа 2014 12:48
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Новости Великобритании. Британская ювелирная компания пошла на необычный пиар-ход для привлечения внимания к своему бренду. С высоты в 30 километров был сброшен бриллиант, стоимостью 20 тысяч долларов.

Сотрудники компании прикрепили к воздушному шару GPS-датчик и с точностью до 10 километров смогли установить место падения драгоценного камня.

Он приземлился в районе деревни Ли. Теперь дело за искателями сокровищ.

Компания уверяет: бриллиант возвращать не придется.

Представители ювелирной компании:
Если вы найдете бриллиант, то сможете оставить его себе. Никаких налогов или пошлин. Камень будет вашим.

Несколько лет назад французский режиссер Люк Бессон устроил пиар-акцию собственного фильма «Дом».

Как это было, и чем картина поразила общественность? Смотрите видео.

# общество # Ювелирные изделия

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