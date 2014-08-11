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Новый хит YouTube: стадо коров подпевают фермеру из Канзаса

11 августа 2014 11:56
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Новости США. Этот ролик за несколько дней посмотрели более 4,5 миллионов раз. Фермер из Канзаса Дерек Клингенберг появляется посреди пустого поля, садится на раскладной стул и начинает играть композицию Lorde «Royals».

Несколько секунд – и на горизонте появляется стадо коров.

Они останавливаются в нескольких метрах от хозяина, внимательно слушают. А спустя еще несколько секунд коровы начинают мычать в такт мелодии.

Напомним, неделю назад собака в прямом смысле стала звездой Интернета.

Хозяева Чарли опубликовали видео в апреле этого года.

Но его актуальность ничуть не утрачена и сегодня. Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько! Видео смотрите здесь.

# общество # Домашние животные # Дерек Клингенберг

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