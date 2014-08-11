Новый хит YouTube: стадо коров подпевают фермеру из Канзаса

Новости США. Этот ролик за несколько дней посмотрели более 4,5 миллионов раз. Фермер из Канзаса Дерек Клингенберг появляется посреди пустого поля, садится на раскладной стул и начинает играть композицию Lorde «Royals».

Несколько секунд – и на горизонте появляется стадо коров.

Они останавливаются в нескольких метрах от хозяина, внимательно слушают. А спустя еще несколько секунд коровы начинают мычать в такт мелодии.

Напомним, неделю назад собака в прямом смысле стала звездой Интернета.

Хозяева Чарли опубликовали видео в апреле этого года.

Но его актуальность ничуть не утрачена и сегодня. Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько! Видео смотрите здесь.