Новости Беларуси. В Вилейском городском парке установили памятник воинам-интернационалистам. Эскиз разработал архитектор и краевед Анатолий Коптюга. Высота обелиска почти 3 метра, ширина — метр. Мемориал появился благодаря усилиям жителей райцентра. Все вместе они в течение года собирали деньги на воплощение идеи творца. Общий вклад местного населения — почти 70 миллионов рублей.

Четырехгранную конструкцию видно со всех сторон и на большом расстоянии. В перспективе в городе планируют создать музей воинам-интернационалистам. Основу экспозиции составят оружие и амуниция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.