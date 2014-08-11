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В Вилейском городском парке установили памятник воинам-интернационалистам

11 августа 2014 14:46
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Новости Беларуси. В Вилейском городском парке установили памятник воинам-интернационалистам. Эскиз разработал архитектор и краевед Анатолий Коптюга. Высота обелиска почти 3 метра, ширина — метр. Мемориал появился благодаря усилиям жителей райцентра. Все вместе они в течение года собирали деньги на воплощение идеи творца. Общий вклад местного населения — почти 70 миллионов рублей.

Четырехгранную конструкцию видно со всех сторон и на большом расстоянии. В перспективе в городе планируют создать музей воинам-интернационалистам. Основу экспозиции составят оружие и амуниция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Памятники

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