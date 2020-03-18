На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе появятся остановки с современным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе появятся остановки с современным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Остановочным павильонам, которые размещались в транспортных хабах недалеко от мест проживания спортсменов во время II Европейских игр, продлили жизнь. Летом они заменят устаревшие навесы, которые портят пейзаж новых микрорайонов. Вскоре ожидать общественный транспорт с комфортом можно будет на Казимировской, Колесникова, Матусевича, Жудро, Скрипникова, Мазурова, Лобанка и Горецкого. Всего в районе их будет 32.
Александр Лицкевич, главный инженер УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Современный дизайн, красивые остановки. Там они стояли где-то по 10 штук вместе на одну и вторую сторону. У нас будут по одной секции. Где требуется расширенная остановка, две установят.