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На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?

18 марта 2020 19:32
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе появятся остановки с современным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?-1

Остановочным павильонам, которые размещались в транспортных хабах недалеко от мест проживания спортсменов во время II Европейских игр, продлили жизнь. Летом они заменят устаревшие навесы, которые портят пейзаж новых микрорайонов. Вскоре ожидать общественный транспорт с комфортом можно будет на Казимировской, Колесникова, Матусевича, Жудро, Скрипникова, Мазурова, Лобанка и Горецкого. Всего в районе их будет 32.

На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?-4

Александр Лицкевич, главный инженер УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Современный дизайн, красивые остановки. Там они стояли где-то по 10 штук вместе на одну и вторую сторону. У нас будут по одной секции. Где требуется расширенная остановка, две установят.

На остановках в Минске поставят павильоны со 2-х Европейских игр. На каких улицах?-7

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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