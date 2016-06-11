Рейды чистоты в Минске: до 1 июля частный сектор Фрунзенского района планируется привести в порядок

Новости Беларуси. До 1 июля частный сектор Фрунзенского района Минска планируется привести в порядок и полностью благоустроить. 11 июня с объездом здесь побывали представители Мингорисполкома и местной администрации.

Подобные рейды стали уже регулярной практикой. Главная задача — посмотреть, как работают районные службы и как обстоят дела с благоустройством территорий.

В первую очередь касается это частного сектора. Проблем здесь немало. Автохлам на улицах, ветхие заборы, загрязненные строительным и бытовым мусором участки, к сожалению, довольно привычная картина для местных жителей.

Впрочем, решать эти проблемные вопросы в первую очередь должны сами минчане. Как отмечают в Мингорисполкоме, от обязанности содержать участки в порядке не освобождает и тот факт, что некоторые дома и постройки находятся в зоне сноса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Есть случаи, когда просто безответственно относятся к своим подворьям и прилегающим территориям. Это касается покоса травы, захламления территорий, складирования горючих материалов, что несет опасность не только для этих подворий, но и соседних домовладений, поэтому даны администрациям района, службам МЧС, центру гигиены поручения в самые кратчайшие сроки обеспечить наведение порядка на этих территориях.

Фрунзенский район – самый большой по площади и густонаселенный район столицы. Здесь расположено более тысячи двухсот домов, которые относятся к частному сектору. В случае выявления нарушений по содержанию участков администрация района выдает предписания. А вот если их проигнорировали, ответственность куда более серьезная. Санстанция или МЧС нерадивым хозяевам может выписать штраф.

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

С каждым владельцем отработано путем выдачи ему предписания на благоустройство прилегающих территорий, благоустройство своего земельного участка. Да, есть такие граждане, которые с первого раза, возможно, не понимают, не хотят принимать мер по благоустройству своей же территории. И выдаются как повторные предписания и уведомления, также они привлекаются и к административной ответственности.