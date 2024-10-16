Регистрация на репетиционное тестирование стартовала в Беларуси

Не упустить свой шанс проверить уровень знаний и иметь возможность, при необходимости, подтянуть успеваемость до вступительной кампании. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти тренировочные задания по 15 предметам можно как в будни, так и в выходные. Для этого необходимо подать электронную заявку на сайте Республиканского института контроля знаний. Испытать себя в тестах желающих много.

Только в Гродненской области за первую неделю уже зарегистрировались почти 9 тысяч абитуриентов. Это говорит о востребованности такого вида контроля знаний.