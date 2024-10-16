Регистрация на репетиционное тестирование стартовала в Беларуси

Не упустить свой шанс проверить уровень знаний и иметь возможность, при необходимости, подтянуть успеваемость до вступительной кампании. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не упустить свой шанс проверить уровень знаний и иметь возможность, при необходимости, подтянуть успеваемость до вступительной кампании. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройти тренировочные задания по 15 предметам можно как в будни, так и в выходные. Для этого необходимо подать электронную заявку на сайте Республиканского института контроля знаний. Испытать себя в тестах желающих много.
Только в Гродненской области за первую неделю уже зарегистрировались почти 9 тысяч абитуриентов. Это говорит о востребованности такого вида контроля знаний.
Наталья Кранцевич, начальник отдела тестирования и профориентации молодежи центра доуниверситетского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Абитуриенты могут участвовать в тестировании абсолютно по всем предметам, не ограничивается количество. Некоторые абитуриенты сдают несколько раз тестирование по одному предмету, предупреждают нас, что хотят написать и первый, и второй вариант одного и того же предмета, и такую возможность мы для всех предоставляем.
Репетиционное тестирование в нашей стране проходит в три этапа. Первый – в октябре-декабре, второй – в январе-феврале и третий – с марта по апрель. Уже 18 октября первые абитуриенты, которые прошли регистрацию, примут участие в тренировочных испытаниях.