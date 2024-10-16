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Международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске

16 октября 2024 06:21
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Международный конгресс историков Беларуси 16 октября продолжит работу в Минске. На этот раз его приурочили к 95-летию основания Института истории Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске-2

К диалогу подключились более 200 представителей научного сообщества не только из нашей страны, но и зарубежья. Задача конгресса – познакомить с важнейшими разработками и практическими достижениями ученых, которые копают вглубь веков. Работа ведется по секциям. Так, например, ближе можно было познакомиться с артефактами, найденными во время раскопок на городище у реки Менка.

Международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске-4

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
На протяжении 95 лет мы прошли очень сложный, но очень насыщенный путь все вместе. И только все вместе мы можем сегодня говорить о прошлом, делать историческую науку, осуществлять, поддерживать историческую политику государства, суверенного, независимого, Республики Беларусь, и смотреть в будущее. Ставить стратегические задачи. 

Международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске-6

Сегодня ученые продолжат обсуждать актуальные направления развития исторической науки и перспективные проекты. Всего же будет озвучено около 200 докладов.

# История

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