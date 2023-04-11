Регистрация «Белой Руси» ожидается в начале мая. Олег Романов о задачах и системе работы партии

Новости Беларуси. Подготовка к масштабной электоральной кампании, формирование наблюдательных комиссий, выдвижение кандидатов в депутаты. В «Белой Руси» назвали ключевые задачи в качестве новой политической силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приоритете также обсуждение Концепции национальной безопасности и другие важные вопросы, связанные с политической жизнью нашей страны. К слову, 11 апреля был сделан очередной шаг на пути становления партии: в Министерство юстиции поданы уставные документы. Ожидается, что все юридические процедуры займут две-три недели. Таким образом, уже к началу мая партия «Белая Русь» может быть зарегистрирована.

Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию партии «Белая Русь»:

После регистрации партии мы соберем высший партийный совет, на котором определим следующие шаги нашей деятельности. Полагаю, что первоочередными задачами является построение региональных отделений партии. Мы должны в соответствии с законом и по существу своей деятельности создать региональные отделения во всех областях и Минске, а также в районах нашей страны. Кроме того, обязательно надо разработать план деятельности партии, чтобы системно, последовательно его реализовывать. Чтобы партия была партией дела, партией реальных активностей, которые позволят укрепить белорусское общество и государство.