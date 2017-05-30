Речи учителей, слезы и цветы: школьники Беларуси 30 мая отмечают «Последний звонок»

Торжественные линейки проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские альма-матер в 2017 году выпустят почти 140 тысяч учеников. Речи учителей, море цветов и слезы радости на глазах родителей. Позади непростой путь, однако не менее сложные испытания ребят ждут и впереди.

Новости Беларуси. Тысячи ребят 30 мая прощаются со школьной скамьей. Последние звонки в унисон звенят в Беларуси.

Выпускники: Все казалось таким огромным, 11-классники казались такими большими людьми. Казалось, что мы никогда ими не будем. И вот мы уже тут стоим в ленточках.

Мама выпускницы: Волнительно, хочется, чтобы все в жизни у нее получилось. Все, о чем она мечтает.

Школьница:

Я даже не хочу уходить на каникулы, потому что очень печально расставаться со своими друзьями даже на лето, хоть и отдых.

Правда, вернуться в школу выпускникам еще придется. Впереди выпускные экзамены. Первое испытание предстоит уже 1 июня. Аттестаты об окончании школы вручат 9 и 10 июня – тогда же состоятся выпускные вечера.