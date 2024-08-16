Ребята из детского лагеря под Гродно встретились с актрисой театра кукол Людмилой Павловской

Юные спортсмены в роли артистов. Ребята из детского оздоровительного лагеря под Гродно оказались на одной сцене с актрисой областного театра кукол Людмилой Павловской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая возможность появилась благодаря проекту «Шаг к успеху». Встречи в рамках марафона проходят по всей стране. К детям приезжают артисты, журналисты, спортсмены и ученые. Они вдохновляют и мотивируют молодое поколение. В лагере «Юность» сейчас спортивная смена. Гостье легко удалось удержать внимание непосед.

Людмила Павловская, а ртист, в едущий м астер с цены Гродненского о бластного т еатра к укол: Я часто говорю о добре, это хоть, наверное, банально, примитивно, но глядя на то, какой у нас вокруг мир, и, вообще, куда идет наше человечество, волнуешься не только за себя лично, за семью, за тех ребятишек, которые растут и вступают в мир, и потом им брать, как говорится, жизнь эту в руки.

Татьяна Кейзер, директор детского оздоровительного лагеря «Юность»:

Ребята с огромным удовольствием слушают их. Возможно, многие делают для себя какие-то выводы в жизни, потому что сегодня интернет, телефон – это основное, что есть у детей и к чему они привязаны, и живое общение, оно необходимо, для того, что есть не только где-то там за стеклом люди и что-то они творят, а вот они живые, перед ними, которые чего-то достигли в этой жизни.

В рамках встречи была возможность задать вопросы, а также получить автограф и фото на память. Основная цель «Шага к успеху» – сформировать у ребят мотивацию к саморазвитию.