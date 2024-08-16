Прямой эфир

О фейках и дезинформации в Интернете – Юрий Фролов встретился с коллективом минского хладокомбината

16 августа 2024 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто создает фейки и как не стать жертвой дезинформации. Об этом шла речь на встрече помощника Президента Беларуси – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом Минского хладокомбината № 2, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали с информационной безопасности.

О фейках и дезинформации в Интернете – Юрий Фролов встретился с коллективом минского хладокомбината-1

Внешнеполитическая ситуация, которая складывается вокруг нашей страны, появление новых вызовов и угроз требуют умения отличать правду от лжи. Сегодня цель западных СМИ – запугать страны, которые проводят независимую внешнюю политику. Президент Беларуси неоднократно подчеркивал, что наши журналисты в этой ситуации должны рассказывать людям правду, не позволять никому обманывать народ.

О фейках и дезинформации в Интернете – Юрий Фролов встретился с коллективом минского хладокомбината-4

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Главное – это безопасность в Интернете, это как не попасть под воздействия мошенников, как защитить себя от недостоверной, неточной информации, от клеветы и откровенной лжи. Вот это вот бездумное кликание на подписки, на какие-то лайки, на репосты – вот это чревато последствиями. То есть и ответственность предусмотрена законодательством.

О фейках и дезинформации в Интернете – Юрий Фролов встретился с коллективом минского хладокомбината-7

Встреча длилась около часа. За это время помощник Президента ответил на все волнующие людей вопросы не только по теме единого дня информирования, но и о развитии города. В рамках визита Юрий Фролов также побывал на производстве.

# Государственная политика # общество # Юрий Фролов

Другие новости рубрики

Все новости
Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?
15 августа 2024 21:13

Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?

Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?
15 августа 2024 19:10

Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?

В Бресте стартовал международный турнир по гандболу среди мужских команд
15 августа 2024 19:08

В Бресте стартовал международный турнир по гандболу среди мужских команд