Прямой эфир

Госсекретариат Совбеза по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ

17 апреля 2017 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Госсекретариат Совета безопасности по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ.

Подразделение обеспечивает связь руководства страны в военное время.

Проверку проведут в несколько этапов. Специалистам полка предстоит выдвинуться в назначенные районы, развернуть полевые узлы и организовать четкую правительственную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретариат Совбеза по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ-1

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Что касается целей проверки, то их две. Первая цель – проверить на практике готовность полка к выполнению боевых задач по предназначению.

Вторая цель касается перспектив развития 14 отдельного полка правительственной связи.

В конце прошлого года в рамках работы по оптимизации всех силовых ведомств была проведена работа и по этой воинской части. Наработаны некоторые предложения как по оптимизации структуры, численности, решаемых задач, так и о перспективах развития.

Проверка боеготовности 14-го полка правительственной связи займет несколько дней на этой неделе.

Задача будет выполняться вместе с войсками связи Вооруженных Сил, которые тоже в военный период обеспечивают связью руководство страны.

# общество # КГБ Беларуси # Фотофакт # Станислав Зась

Другие новости рубрики

Все новости
Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017
17 апреля 2017 17:15

Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017

Мастер-класс: расписываем яйца воском
17 апреля 2017 16:46

Мастер-класс: расписываем яйца воском

Ребенок разрисовал коробку от туфель – примут ли их обратно в магазин без упаковки?
17 апреля 2017 11:42

Ребенок разрисовал коробку от туфель – примут ли их обратно в магазин без упаковки?