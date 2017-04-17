Госсекретариат Совбеза по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ

Проверку проведут в несколько этапов. Специалистам полка предстоит выдвинуться в назначенные районы, развернуть полевые узлы и организовать четкую правительственную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь: Что касается целей проверки, то их две. Первая цель – проверить на практике готовность полка к выполнению боевых задач по предназначению.

Вторая цель касается перспектив развития 14 отдельного полка правительственной связи.

В конце прошлого года в рамках работы по оптимизации всех силовых ведомств была проведена работа и по этой воинской части. Наработаны некоторые предложения как по оптимизации структуры, численности, решаемых задач, так и о перспективах развития.

Проверка боеготовности 14-го полка правительственной связи займет несколько дней на этой неделе.

Задача будет выполняться вместе с войсками связи Вооруженных Сил, которые тоже в военный период обеспечивают связью руководство страны.