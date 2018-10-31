В Минской области разработана новая стратегия развития пассажирских перевозок

Новости Беларуси. Над новой транспортной логистикой центрального региона работают специалисты вновь созданного предприятия «Миноблпассажиртранс», которое уже ввело 55 новых маршрутов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В планах – создать наиболее оптимальные условия перевозок, при этом снизить затраты на них.