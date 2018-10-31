Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

Новости Беларуси. В Минском образовательном центре «Лидер» в седьмой раз проходит фестиваль педагогических идей и решений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активная молодежь будет вместе работать, учиться и, конечно, отдыхать. Профессиональный фестиваль объединил 130 молодых специалистов из Минска, Гомельской и Гродненской областей, а также из России – Москвы и Смоленска.

Ольга Трушина, преподаватель истории и обществознания Смоленской области (Россия):

В Беларусь стараемся приезжать по возможности, потому что нравится страна, хочется что-то узнать новое, познакомится с вашими достопримечательностями, с вашей историей. На фестивале мы впервые. Хотелось бы получить опыт и новые идеи для своей работы, чтобы идти в ногу со временем.