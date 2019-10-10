Прямой эфир

Реактивную систему залпового огня «Ураган» испытали на полигоне «Осиповичский»

10 октября 2019 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигоне «Осиповичский» накануне испытывали реактивную систему залпового огня «Ураган», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реактивную систему залпового огня «Ураган» испытали на полигоне «Осиповичский»-1

Эта модернизированная модель военно-промышленного комплекса страны, на предприятиях которого система приобрела новое шасси, на нее установлены современные средства навигации, связи, передачи данных и позиционирования. К слову, все улучшенные характеристики позволили успешно поразить цель.

Реактивную систему залпового огня «Ураган» испытали на полигоне «Осиповичский»-4

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Стрельба удалась. Все штатно. Снаряды с высокой точностью поразили цель. В дальнейшем будем совершенствовать эту систему. Это были лишь предварительные испытания. Впереди – государственные испытания, на основании которых будут сделаны выводы о принятии на вооружение данного комплекса.

# Военно-промышленный комплекс # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси
10 октября 2019 06:45

«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине
09 октября 2019 19:32

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»
09 октября 2019 19:25

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»