Реактивную систему залпового огня «Ураган» испытали на полигоне «Осиповичский»

Эта модернизированная модель военно-промышленного комплекса страны, на предприятиях которого система приобрела новое шасси, на нее установлены современные средства навигации, связи, передачи данных и позиционирования. К слову, все улучшенные характеристики позволили успешно поразить цель.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

Стрельба удалась. Все штатно. Снаряды с высокой точностью поразили цель. В дальнейшем будем совершенствовать эту систему. Это были лишь предварительные испытания. Впереди – государственные испытания, на основании которых будут сделаны выводы о принятии на вооружение данного комплекса.